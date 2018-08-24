Необходимо грамотно распределять водные ресурсы Аральского моря - Назарбаев

Хочу заверить, что Казахстан был и остается последовательным и надежным партнером в вопросах регионального сотрудничества - Назарбаев.

В Туркменистане началось заседание глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте президента РК, главы государств провели заседания в узком и расширенном составах. В своем выступлении Назарбаев отдельно остановился на положительных результатах, которые стали возможными благодаря предпринимаемым совместным усилиям.

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"В результате реализации крупномасштабного проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря» значительно улучшилась экологическая обстановка в нижнем течении реки Сырдарья. Восстановлен Северный Арал, где с 2010 года уровень воды держится на стабильной отметке в 42 метра, наблюдается снижение солености воды, восстанавливается кормовая база моря, флора и фауна. Улучшились микроклимат и социальные условия в казахстанской части Приаралья. Открыт ряд рыбоперерабатывающих предприятий, продукция которых экспортируется за рубеж", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что в узком составе были подробно обсуждены актуальные проблемы, задачи МФСА, направленные на повышение эффективности организации и координацию совместных усилий, а также отдельно остановился на мерах, предложенных казахстанской стороной.

"Необходимо совершенствовать организационную структуру и договорно-правовую базу МФСА на основе действующих институтов Фонда. Настало время автоматизации системы управления, распределения, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря, в том числе их качества. В нынешних условиях важно вернуться к вопросу создания Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии, необходимо рассмотреть вопрос постоянной дислокации Исполнительного комитета МФСА в одной из наших стран", - заявил президент Казахстана.

Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча, является знаковым событием международного масштаба и придаст новый импульс процессу региональной кооперации в вопросах использования водных ресурсов.

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"Мы определили здесь новые приоритеты и задачи. Решение этих вопросов имеет принципиально важное значение для обеспечения устойчивого развития и процветания Центральной Азии. Поэтому все это требует от нас дальнейших скоординированных совместных действий. Со своей стороны хочу заверить, что Казахстан был и остается последовательным и надежным партнером в вопросах регионального сотрудничества", - заявил Нурсултан Назарбаев.

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