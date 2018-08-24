Аральскому региону оказывается помощь мирового сообщества

Трансграничные водные ресурсы Центральной Азии являются общим достоянием - президент РК.

Н. Назарбаев принял участие в заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

После церемонии приветствия главы государств провели заседания в узком и расширенном составах.

Президент Казахстана подчеркнул символичность проведения саммита в год 25-летия создания Международного фонда спасения Арала и отметил, что с первых дней функционирования этой важной общерегиональной площадки ведется работа, направленная на решение сложных социально-экономических, водохозяйственных и экологических проблем бассейна Аральского моря и Приаралья.

- МФСА активно взаимодействует на международном уровне, благодаря чему Аральскому региону оказывается существенная помощь со стороны мирового сообщества и международных финансовых институтов. Наши совместные усилия способствовали тому, что Фонд получил статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал, что трансграничные водные ресурсы Центральной Азии являются общим достоянием и благом всех народов региона, и подчеркнул, что всеми государствами ведется активный поиск решений, генерируются рациональные идеи и конкретные проекты.

- По инициативе туркменской стороны, прорабатывается вопрос принятия под эгидой Организации Объединенных Наций Спецпрограммы ООН для стран бассейна Аральского моря. По предложению таджикской стороны, Генеральная ассамблея ООН объявила о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» с 2018 года. Узбекской стороной на высоком уровне в июне текущего года в г.Ташкенте проведен центральноазиатский Международный экологический форум. По инициативе кыргызской стороны, при поддержке структур ООН разработана «Стратегическая программа действий для бассейнов рек Чу и Талас», - сказал президент Казахстана.

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Нурсултан Назарбаев рассказал, что Казахстан также ведет активную работу в данном направлении, и пригласил делегации стран принять участие в работе Восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, которая пройдет в Астане 10-12 октября этого года.

Глава государства прибыл в город Туркменбаши для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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