Основной закон страны отражает волю народа.

В Алматы в Национальной библиотеке прошел ежегодный круглый стол «Конституционные ценности и пути их реализации в законодательстве и правоприменительной практике Казахстана», сообщает Zakon.kz.

II-е Августовские чтения посвящены Дню Конституции Республики Казахстан. Перед началом мероприятия, участники – представители Конституционного совета РК, акимата Алматы, руководители правоохранительных органов, департаментов юстиции, труда, социальной защиты и миграции, государственных доходов, нотариата, адвокатуры, ученые, ректоры вузов, судьи - ознакомились с одноименной выставкой, организованной в холле Национальной библиотеки.

С приветственным словом выступили и.о. председателя Алматинского городского суда Бакытжан Караманов и директор Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов.

На рабочей сессии с докладами выступили судья Алматинского городского суда Куралай Калекеева (Конституция – гарант стабильности и развития общества), декан юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби Даулет Байдельдинов (Конституция Республики Казахстан в системе обеспечения прав граждан), декан факультета международных отношений КазНУ им. аль-Фараби Сагын Айдарбаев (Международные договоры в системе прав Республики Казахстан: конституционный аспект), заведующий кафедрой международного права и таможенного дела Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева Кабдулсамих Айткожин (Конституция и вопросы совершенствования судебной системы) и другие.

Как единогласно отметили участники круглого стола, главное, что дала Конституция народу Казахстана – право выбора. Конституция как основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

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