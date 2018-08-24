Назарбаев: Аральский кризис стал крупнейшей экологической катастрофой в истории

Президент Казахстана выступил на совместной пресс-конференции по итогам заседания глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.

Выступая перед журналистами и членами официальных делегаций, Глава государства поблагодарил Президента Туркменистана за традиционно теплый прием и отметил высокий уровень проведения саммита, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Символично, что наша встреча проходит сразу после священного для всех мусульман праздника Курбан айт. Пользуясь этим случаем, хочу пожелать нашим братским народам благополучия, мира и процветания, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана указал, что Аральский кризис стал одной из самых крупных экологических катастроф в истории человечества, и отметил, что за прошедшие полвека площадь акватории моря уменьшилась в 9, а объем воды - в 30 раз.

- Ежегодно с высохшего дна Аральского моря ветрами поднимается до 80 миллионов тонн ядовитых солей. Они разносятся пылевыми бурями на многие тысячи километров - от Западной Европы до вершин Гималаев, оказывая негативное воздействие на здоровье людей и экосистем всех наших стран, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что стороны сочли необходимым обратиться к всемирному сообществу, ООН, всем фондам и банкам, которые занимаются этой проблемой, поддержать усилия государств-учредителей МФСА, направленные на улучшение экологической обстановки в Аральском регионе.

- Мы в свою очередь договорились усовершенствовать работу Фонда. В узком кругу мы откровенно и честно обсудили все вопросы, в том числе по пересмотру устаревших решений, а также проанализировали деятельность всех его руководящих и исполнительных органов, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил важность экономного использования поливной воды и современных технологий, включая капельное орошение, которое сокращает расходы воды на 50-60% и повышает продуктивность в 4-5 раз.

- Были очень полезные предложения, основанные на современных научных подходах. Например, укрепить соль на дне стойкими к ней зелеными насаждениями, которые будут способствовать улучшению экологической ситуации и одновременно служить источником получения кормов для сельскохозяйственных животных, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана указал, что все предложения закреплены в коммюнике саммита, и отметил, что туркменская сторона обобщит их, а исполнительный комитет разработает четкий план дальнейших действий.

В завершение Глава государства заявил, что стороны подробно обсудили вопросы сближения позиций по водохозяйственным, водно-энергетическим и экологическим аспектам региона, и подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает результаты прошедших переговоров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!