Токаев об Аральском море: Степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер

На заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал тревожное заявление о ситуации с Аральским морем и призвал к совместным действиям, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Казахстана, анализ текущего состояния бассейна Аральского моря показывает, что, несмотря на достигнутые успехи, степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер по их нивелированию.

"Вам хорошо известна тревожная экологическая ситуация в бассейне Арала. Климат в Приаралье заметно изменился: температура летом повысилась в среднем на 2-2,5 градуса, усилилась засушливость, зимы, напротив, стали холоднее. В радиусе 100 км существенно сократилось количество осадков. Частота и масштаб пыльных бурь растут. Из пустыни Аралкум в атмосферу ежегодно поднимаются десятки миллионов тонн соли, песка, различных химических веществ. Они обнаруживаются в самых отдаленных регионах мира, например, в Северном Ледовитом океане, оказывают негативное влияние на почвы, экосистемы и здоровье людей далеко за пределами региона". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что серьезную обеспокоенность вызывает воздействие аэрозольных выбросов на ледники Тянь-Шаня и Памира.

"По данным Всемирной метеорологической организации, последний гидрологический год для ледников стал одним из самых худших за весь период наблюдений (с 1950 года). Сокращение ледников крайне негативно сказывается на водной безопасности всего региона. При этом уровень водопотребления стабильно растет. Свыше 80 процентов всех водных ресурсов используется в сельском хозяйстве, тогда как потери в оросительных системах продолжают оставаться недопустимо большими. В этих условиях требуется выработка согласованных и долгосрочных решений. Давайте покажем пример, который продемонстрировал бы миру нашу способность совместно, продуктивно разрабатывать решения стратегического значения и масштаба", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что судьба Арала – это не только огромный экологический вызов для государств региона, но и своего рода публичный тест действовать сообща для достижения конкретных практических результатов.

"Будущее нашего региона зависит исключительно от нас – от доверительного диалога и тесного сотрудничества между нашими странами. Обращаюсь с призывом к уважаемым коллегам-президентам, дорогим братьям. Вы все компетентные и опытные люди, хорошо понимаете важность именно водного вопроса. Не будет в регионе воды, не будет здесь государств Центральной Азии, будет вода – жизнь нашей молодежи станет лучше и светлее. Как говорится, вода – это жизнь. Уверен, нынешний саммит придаст мощный импульс деятельности Международного фонда спасения Арала, станет отправной точкой нового этапа регионального взаимодействия на благо наших народов", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

