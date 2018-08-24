Казахстанцы не могут позволить себе новые авто и ездят на старье

В Казахстане зарегистрировано почти 3 миллиона 830 тысяч легковых авто. Из них 2 миллиона 393 с половиной тысячи – старше 10 лет.

Автопарк в Казахстане стремительно стареет! Больше половины машин в стране откатали 10 лет. Продажи новеньких авто резко упали ещё три года назад. Тогда доходы казахстанцев, как известно, в одночасье уменьшились. И с тех пор, почти ничего не изменилось. Автолюбители по-прежнему не могут позволить себе покупку машины в масле, а заказывать поддержанную из-за рубежа выходит еще дороже, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сегодня стало известно, что с первого сентября в ЕАЭС снизят пошлины на ввозимые авто. Изменит ли это ситуацию? Да, иномарки подешевеют, но не сильно, всего лишь на 3 процента. Это делается в рамках вступления Казахстана и России в ВТО. То есть, согласно требованиям Всемирной торговой организации – нам за 7 лет следует поэтапно снизить пошлины на импортные авто с 25-ти до 15-ти процентов. Но не стоит забывать, что помимо растаможки есть ещё утилизационный сбор, а это внушительная сумма! Также придётся заплатить за первичную регистрацию иномарки. И это тоже немалые деньги. Вот почему покупать заграничные авто, даже поддержанные совсем невыгодно! Чего и добивалось государство. Хотели поддержать наши сборочные предприятия. Теперь свеженькие «старушки» не завозятся, а на свои новенькие денег не хватает. Отсюда и плохая статистика.

- Три года назад у нас продавалось 165 тысяч автомобилей в год новых в автосалонах. Из 70-75 процентов продавалось в кредит. Когда произошла смена курса национальной валюты, цифры упали. То есть наши продажи упали к 10-летнему минимуму. То есть на следующий год в стране продавалось около 25 тысяч автомобилей. 165 и 25. Вот за 7 месяцев 2018 года была продана 31 тысяча новых машин в стране. 31-а против 165 за год, - говорит генеральный секретарь Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Алексей Алексеев.

В Казахстане зарегистрировано почти 3 миллиона 830 тысяч легковых авто. Из них 2 миллиона 393 с половиной тысячи – старше 10 лет. То есть больше половины – 63 процента! А количество поддержанных авто моложе 10 лет наоборот сокращается. Меньше на дорогах стало и совсем молодых «жеребцов». Число авто возрастом до 3 лет сократилось почти на 13 процентов! Лидирует в антирейтинге «возрастных» машин Жамбылская область. Там таких авто (старше 10 лет) больше 80 процентов! На втором месте соседняя Алматинская область (77,5%). А замыкают хит-парад «старушки» молодой Туркестанской области и города Шымкента (69,4%). Увы, автохлам по-прежнему в ходу.

- Все хотят иметь новый автомобиль, но сейчас экономическая ситуация и средняя зарплата казахстанцев 120 тысяч. Вот представьте, сколько нужно работать, как долго, отказывать себе во всём, чтобы заработать себе на новый автомобиль. Если поддержанный автомобиль можно было купить за 5, 7-10 тысяч долларов. То есть, вот 10 тысяч долларов – это, грубо говоря, средняя цена, которую может себе позволить средний казахстанец. А автомобиль новый стоит уже 15-20 и выше. Разница, согласитесь, существенная. Рынок будет продолжать стареть, - констатирует председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

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