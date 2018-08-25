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Казахстанский чемпион мира дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Владимир Седов стал чемпионом по тяжелой атлетике в 2009 году.

Фото : © AFP 2018/ JUNG YEON-JE25 августа 2018, 07:31

Чемпион мира 2009 года по тяжелой атлетике казахстанец Владимир Седов отстранен на восемь лет за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Седов занял четвертое место на Олимпийских играх-2008 в Пекине в весовой категории до 85 кг, однако после перепроверки проб его результат был аннулирован. В пробе спортсмена обнаружен анаболический стероид станозолол.

Срок дисквалификации 30-летнего штангиста отсчитывается с 1 августа 2016 года и истечет 1 августа 2024-го. На счету Седова также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира.


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