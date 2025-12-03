Чемпиону мира по тяжелой атлетике вручили шикарный "подарок" в Казахстане

Чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Антропов получил звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Заслуженный мастера спорта Республики Казахстан. Этот документ – не просто удостоверение. Это символ того, что старания, пот, кровь и постоянная работа дают результат. Для спортсменов такое звание значит очень многое, и я по-настоящему горжусь тем, что смог добиться этого. Но путь не заканчивается – впереди новые цели и новые побед. Алга, Казахстан!" – подписал пост спортсмен.

Артем Антропов родился 23 января 2000 года в Караганде.

Главные достижения в его карьере: победитель молодежного чемпионата мира (2017 – 85 кг), серебряный призер Исламиады (2022 – 102 кг), чемпион мира (2024 – 102 кг), серебряный призер чемпионата Азии (2025 – 102 кг), бронзовый призер Исламиады (2025 – 110 кг – "толчок"). Мастер спорта РК. Мастер спорта международного класса.

Ранее Жанибек Алимханулы дал комментарий после проваленного допинг-теста.