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Бывшего чиновника администрации Обамы арестовали за домогательства

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей.

Фото : kp.ru25 августа 2018, 08:11

В Нью-Йорке арестовали бывшего директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Томаса Фридена по обвинению в домогательствах, пишет Лайф со ссылкой на телеканал АВС.

55-летняя женщина, чьё имя не раскрывается, обратилась в полицию, рассказав, что Фриден к ней приставал. Инцидент произошёл в октябре прошлого года, уже после того, как чиновник оставил госслужбу.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей.

Томас Фриден возглавлял Центры по контролю и профилактике заболеваний с 2009 года, начиная с первого президентского срока Барака Обамы. Он покинул пост сразу же после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года.


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