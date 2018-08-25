Утечка газа в кафе Алматы: виновные будут наказаны

Два года назад пожар в этом же кафе едва не перекинулся на весь квартал. Его отстроили, но там снова нарушаются правила техники безопасности.

В отношении виновных в происшествии в кафе "Аспандияр" будут приняты меры. Материалы переданы в полицию. Об этом сообщили на брифинге в ДЧС Алматы, сообщает Zakon.kz.

В департаменте сообщили, что за последние три года из-за нарушений правил безопасности в газовом хозяйстве получили различного рода травмы шесть человек. Такие происшествия в основном происходят на объектах низкой степени риска. Согласно законодательству эти объекты проверкам не подлежат.

Однако наблюдается рост обращений жителей домов, расположенных близ кафе и ресторанов, на шум и запахи от кухни. Люди также просят провести проверку по пожарной безопасности. В акимате Алматы проводится работа по внедрению единых стандартов, включая требования безопасности к встроено-пристроенным и имеющим неприглядный вид торговым точкам. Для этого были созданы рабочие группы.

На 146 объектах общепита распространено более 400 памяток о правильном использовании газовых установок и баллонов, на каждом объекте проведены инструктажи с охватом более 1000 человек.

"Вместе с тем, 8 дней назад членов такой группы не пустили к себе в кафе "Аспандияр", где вчера в результате утечки газа произошёл хлопок газа без последующего горения. При этом пострадали три официанта", - сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности подполковник гражданской защиты Марат Бекбаев.

В ДЧС напомнили, что два года назад пожар в этом же кафе едва не перекинулся на весь квартал. Его отстроили, но там снова нарушаются правила техники безопасности.

"В связи с ограничением на проверки ДЧС проводит разъяснительную работу с предпринимателями приглашая их на встречи и круглые столы, но безрезультатно. Требований немного – газовые баллоны должны быть установлены у наружной глухой стены, без проёмов, внутри металлического ящика, тогда даже при утечке газ в помещения не попадёт", - отметил Бекбаев.

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