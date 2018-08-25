Что нужно учесть при покупке автомобиля "с рук"

Существует немало «подводных камней», ожидающих будущего автовладельца при совершении сделки купли-продажи подержанного авто.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано почти 3 миллиона 830 тысяч легковых авто. Из них более 2 миллионов - старше 10 лет. Большинство казахстанцев просто не могут позволить себе покупку новой машины, а потому приобретают подержанные. Что нередко влечет за собой множество проблем как в юридическом, так и в техническом плане. На какие нюансы при совершении сделки купли-продажи следует обратить внимание автовладельцу, попытался разобраться журналист Zakon.kz.

Не доверяй и проверяй

Как отметил автоюрист Данияр Байгабатов, по закону право собственности на автомобиль возникает с момента его постановки на регистрационный учет в ОВД. А потому сделку купли-продажи авто следует проводить только в спецЦОНе и требовать от автовладельца, чтобы он при вас официально снял своего «железного коня» с учета, или предоставил подтверждающие документы. Это поможет избежать многих возможных проблем в будущем.

Например, нередко бывает, что из России или других стран пригоняют машины, которые числятся в угоне или использовались при совершении каких-то преступлений. Или вдруг может выясниться, что предыдущий автовладелец задолжал деньги банку и на автомобиль судом наложен арест. Поэтому прежде чем заключать сделку купли-продажи, необходимо проверить юридическое прошлое машины.

«Когда будущий владелец машины ставит ее на учет в спецЦОНе, то она обязательно проверяется на криминальное прошлое по соответствующей базе данных МВД. Также при снятии с учета автомобиля автоматически проверяется, не находится ли эта машина в аресте и не выступает ли как залоговое имущество банка. Кроме того, проверяются все наложенные на автовладельца штрафы, и он никак не сможет снять автомобиль с регистрационного учета, пока их полностью не оплатит», поясняет автоюрист. Читайте также:

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Управлять не значит быть владельцем

В общем, всучить вам «проблемный» автомобиль в спецЦОНе не так-то просто. Зато это можно сделать, минуя все юридические формальности.

Дело в том, что хотя такого документа как «генеральная доверенность» сейчас нет, само понятие доверенности на право управления осталось. Обычно продавец просто оформляет у нотариуса доверенность на право управления и продажи автомобиля на имя покупателя, и после регистрации данной доверенности в полиции покупатель считает себя полноправным владельцем автомобиля.

При этом немногие знают, что сама по себе доверенность сделкой купли-продажи не является, и покупатель не становится собственником машины, а получает лишь полномочия на управление и продажу автомобиля. Собственником же продолжает оставаться тот человек, чьи данные указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Поэтому именно он обязан уплачивать транспортный налог, и если новый автовладелец не станет этого делать, то все претензии «налоговики» предъявят именно к собственнику. А ведь автомобиль может поменять нескольких хозяев и найти первого уже вряд ли получится. Зато официальному автовладельцу налоги и пеня могут начисляться годами, и никакие оправдания о том, что машина продана, не помогут.

При этом немало проблем может возникнуть и у покупателя авто по доверенности.

«Например, на автомобиль может быть наложен арест по долгам фактического автовладельца, даже если эти долги возникли после передачи машины покупателю. Также собственник авто вправе в любое время отменить выданную доверенность, не объясняя причин. А учитывая, что обычно сумма, за которую продан автомобиль, нигде не отражается, будет нелегко доказать, что он вообще был продан. Соответственно, выплаченные деньги покупателю никто не вернет. Также супруг или супруга доверителя могут заявить, что машина продана без их согласия, и суд запросто может признать сделку купли-продажи недействительной. Если же официальный автовладелец умрет, то действие доверенности автоматически прекращается. За новой придется обращаться к наследникам собственника автомобиля, а они, в общем-то, вполне могут и отказать, и заставить их никто не сможет», – разъяснил автоюрист.

Когда экономия времени выходит боком

Кроме того, законом об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств официально предусмотрена передача управлением автомобилем через страховой полис.

То есть, снимать машину с регистрационного учета в этом случае не надо, и продавец авто просто вписывает имя покупателя в страховой полис. На этом основании тот имеет законное право управлять транспортным средством. И даже страховые компании в случае ДТП возмещают ущерб третьим лицам на основании этой страховки. Но при этом немногие покупатели знают, что на самом деле владельцами авто на основании этого документа они не являются.

«В последнее время люди, чтобы не терять время на переоформление машины и лишние деньги не тратить, просто выписывают страховку на покупателя и тот спокойно на ней ездит. Но при этой сделке возникают определенные минусы. Во-первых, у непосредственного собственника автомобиля сохраняется право собственности. Соответственно все налоги и штрафы приходят на его имя. Так как юридически он эту машину не отчуждал, и она по-прежнему является его собственностью. Во-вторых, покупатель не сможет продать эту машину кому-то еще, так как юридически не является ее собственником. И вписать кого-то в этот страховой полис он тоже не сможет это может сделать лишь собственник авто. Тоже касается снятия автомобиля с учета. Кроме того, ему ежегодно придется просить первого владельца, чтобы он продлил страховой полис на его имя. Поэтому покупать автомобиль по страховке я категорически не советую», – говорит Д. Байгабатов.

Проще - не всегда лучше

К слову существует еще одна законная форма купли-продажи авто, которой лучше не пользоваться. Это так называемая «простая письменная форма сделки», которая сейчас широко используется в спецЦОНе.

«Это действительная форма сделки, которая предусмотрена Гражданским Кодексом и имеет юридическую силу. Но при этом она никак не защищает ни продавцов, ни покупателей. Да, на основании этой письменной формы сделки автомобиль можно поставить на учет или снять с учета. Обычно нотариально ее не заверяют, так как на документе и так ставится печать, что сделка удостоверена определенным сотрудником спецЦОНа. Но дело в том, что в простой форме письменной сделки, условия купли-продажи практически не указываются. Более того, там даже сумма зачастую указывается по договоренности, чтобы платить меньше налогов. Но при этом люди не защищают себя юридически в плане возможных последствий. Например, если человек купил сломанную машину, то ему будет очень сложно доказать, что она в момент продажи находилась в неисправном состоянии. Поэтому я бы советовал заключать у нотариуса официальный договор купли-продажи и обязательно вписать туда по пунктам все возможные последствия совершенной сделки компенсации по ненадлежащему качеству товара, условия его возврата или обмена и т.д. Тогда в случае каких-либо неприятностей с купленной машиной будет гораздо проще взыскать причиненный ущерб в суде», подытожил Д. Байгабатов.

Как правильно выбрать подержанный автомобиль

Конечно, помимо юридического оформления сделки купли-продажи, следует уделить немало внимания и техсостоянию приобретаемого автомобиля. Ведь в отличие от новой машины, приобретенной в автосалоне, автомобиль, «пробегавший» тысячи километров, не может быть абсолютно исправным. А потому недобросовестным продавцам приходится прибегать к различным уловкам, чтобы преподнести свой товар в наиболее выгодном свете.

За время работы в журналистике мне не раз приходилось общаться с профессиональными автодиллерами, механиками и другими автоспециалистами. Основываясь на их рассказах, рискну дать несколько практических советов потенциальным владельцам подержанных автомашин:

1. Не стоит выбирать автомобиль в одиночку. Постарайтесь взять с собою если не специалиста, то хотя бы автолюбителя имеющего представление об устройстве авто. Понятно, что любой продавец будет всячески расхваливать свой товар, и вдвоем вам будет легче выдержать это психологическое давление. К тому же, чем больше глаз увидит машину, тем выше вероятность обнаружить какие-то скрытые дефекты.

2. Также нужно учесть, что хорошая машина дешево стоить не может, а потому лучше покупать ее на максимальную сумму, которой вы располагаете. Это поможет избежать больших затрат в будущем или по крайней мере не даст повод сожалеть о собственной жадности.

3. При выборе автомобиля следует обращать внимание не только на само авто, но и на продавца. Излишняя вежливость, фамильярность, желание втереться в доверие, свидетельствуют скорее всего о том, что с этим авто в будущем возможны проблемы.

4. Нередко продавцы умело «скручивают» реальный пробег автомобиля, тем самым продлевая регламентный ресурс многих узлов и агрегатов «на словах». А потому, если вам попалась машина, к примеру, 1997 года выпуска с пробегом в 50 тысяч километров, то не слушайте сказок о дедушке-инвалиде раз в месяц ездившим на этой машине, а лучше выберите другое авто с большим, но зато реальным пробегом.

5. Нередко днище «гнилой» машины подкрашивают снизу черной краской, а различные «навороты» вроде новой резины и титановых дисков на старом автомобиле, полированный кузов, тщательно отмытый «движок» и мотор, также, скорее всего, имеют цель отвлечь покупателя от более существенных дефектов. Кроме того, различные наклейки, рисунки и надписи также зачастую являются не просто украшением, а наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Грязь на лонжеронах и в других местах также часто является маскировкой скрывающей различные дефекты.

6. Обязательно обратите внимание, не перекрашивался ли автомобиль целиком или частями. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Внимательно осмотрите резиновые и пластиковые детали кузова, трубки и провода двигателя. Если где-то замечены следы краски, то это авто перекрашивалось, и скорее всего, было подвергнуто кузовному ремонту. О ремонте кузова может свидетельствовать и различная ширина дверных зазоров. Кроме того, все двери должны закрываться одинаково с одним и тем же звуком и усилием Внимательно осмотрите пространство под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника обычно именно отсюда машина начинает ржаветь.

7. Никогда не проверяйте состояние машины на СТО, которое вам советует продавец. Скорее всего, он заранее договорился с мастером, и тот даже «ведро с гайками» признает лучшим автомобилем в мире. Поэтому нужно проводить полную диагностику на том СТО, которому вы доверяете, а еще лучше обратиться в компанию, которая за определенную плату осуществляет полную проверку по кузову и агрегатам автомобиля и выдает диагностический лист, где указано, что именно и где повреждено. Адреса и контакты таких фирм можно запросто найти в интернете.

Владимир Демидов

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