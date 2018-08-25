Родители Димаша Кудайбергена рассказали, какой видят невестку

В связи с плотным графиком у молодого артиста мало времени на личную жизнь.

Родители известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Канат и Света Айтбаевы рассказали, какой видят свою будущую невестку, передаёт Zakon.kz со ссылкой на телеканал HIT TV.

Получивший всемирную известность 24-летний Димаш Кудайберген стал поклонником миллион девушек из разных стран. В связи с плотным графиком у молодого талантливого артиста мало времени на личную жизнь. Однако родители Димаша Кудайбергена не теряют надежды, что придет время, когда их сын все же встретит свою единственную и создаст семью.

На вопрос, какой должна быть будущая жена популярного певца, отец парня сказал, что хотел бы невестку, похожую на мать Димаша.

"Мы, конечно, хотели бы такую невесту, как моя супруга", — засмеявшись, сказал он.

При этом они подчеркнули, что не собираются искать ему невесту и оставляют выбор за ним.

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