#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Культура и шоу-бизнес

Мама Димаша Кудайбергена рассказала свою историю о смене фамилии

Светлана Айтбаева, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 08:50 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Светлана Айтбаева поделилась личной историей о том, как в молодости приняла фамилию супруга, сообщает Zakon.kz.

Теплым воспоминанием мама всемирно известного певца Димаша Кудайбергена поделилась в эфире телепрограммы "1001 түн". По словам Светланы, во время сватовства вопрос смены фамилии вызвал у нее сомнения.

Тогда будущий супруг Канат Айтбаев настаивал на том, чтобы она взяла его фамилию, однако сама Светлана не была готова к такому решению и прямо говорила, что менять фамилию не собирается. Обсуждение происходило в присутствии родителей и многочисленных родственников с обеих сторон, что, как призналась героиня, вызывало у нее смущение.

Канат Айтбаев, в свою очередь, отметил, что отказ был скорее проявлением стеснения, чем категоричного несогласия. В тот момент Светлане было всего 20 лет, и говорить о таких вопросах при старших и родных ей было неловко.

В итоге будущий глава семьи решил действовать напрямую. Он обратился к бабушке Светланы, которая во время сватовства сидела во главе стола и пользовалась большим авторитетом в семье.

"Будет менять", – без колебаний ответила бабушка, услышав, что внучка не соглашается менять фамилию.

Как с улыбкой вспоминает Светлана Айтбаева, решение было принято без ее участия, потому что бабушка и будущий зять договорились между собой. Ведущий программы отметил решительность Каната Айтбаева, подчеркнув, что без такого подхода, возможно, вопрос бы так и остался открытым.

Этот искренний и теплый рассказ стал еще одной страницей семейной истории Айтбаевых, показав, как с юмором и любовью в семье решались важные жизненные вопросы.

Этот телеканал также выпустил телевизионную версию концерта Димаша Кудайбергена "Stranger".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Фото мамы Димаша Кудайбергена из Риги восхитили Сеть
01:20, 15 декабря 2025
Фото мамы Димаша Кудайбергена из Риги восхитили Сеть
Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками
20:53, 08 августа 2025
Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками
Мама Димаша Кудайбергена поделилась впечатлениями после важного концерта во Вьетнаме
21:35, 07 июля 2025
Мама Димаша Кудайбергена поделилась впечатлениями после важного концерта во Вьетнаме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: