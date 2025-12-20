Мама Димаша Кудайбергена рассказала свою историю о смене фамилии
Теплым воспоминанием мама всемирно известного певца Димаша Кудайбергена поделилась в эфире телепрограммы "1001 түн". По словам Светланы, во время сватовства вопрос смены фамилии вызвал у нее сомнения.
Тогда будущий супруг Канат Айтбаев настаивал на том, чтобы она взяла его фамилию, однако сама Светлана не была готова к такому решению и прямо говорила, что менять фамилию не собирается. Обсуждение происходило в присутствии родителей и многочисленных родственников с обеих сторон, что, как призналась героиня, вызывало у нее смущение.
Канат Айтбаев, в свою очередь, отметил, что отказ был скорее проявлением стеснения, чем категоричного несогласия. В тот момент Светлане было всего 20 лет, и говорить о таких вопросах при старших и родных ей было неловко.
В итоге будущий глава семьи решил действовать напрямую. Он обратился к бабушке Светланы, которая во время сватовства сидела во главе стола и пользовалась большим авторитетом в семье.
"Будет менять", – без колебаний ответила бабушка, услышав, что внучка не соглашается менять фамилию.
Как с улыбкой вспоминает Светлана Айтбаева, решение было принято без ее участия, потому что бабушка и будущий зять договорились между собой. Ведущий программы отметил решительность Каната Айтбаева, подчеркнув, что без такого подхода, возможно, вопрос бы так и остался открытым.
Этот искренний и теплый рассказ стал еще одной страницей семейной истории Айтбаевых, показав, как с юмором и любовью в семье решались важные жизненные вопросы.
