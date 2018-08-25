Тело пропавшего в Алматы парня нашли спустя два дня

24-летний Зинур Хамитов выехал из дома 23 августа и не вернулся.

Тело пропавшего два дня назад 24-летнего алматинца Зинура Хамитова обнаружено в Алматинской области, передает Sputnik Казахстан.

По словам одного из волонтеров, занимающихся поисками мужчины, Хамитов пропал 23 августа. Он выехал из Алматы, в поселок Калинина, где жил его коллега, за долгом в 100 тысяч тенге приблизительно в 20 часов вечера. Приблизительно в 22.20 того же дня Зинур в последний раз вышел на связь со своей матерью. Потом дозвониться до парня оказалось невозможным – телефон был отключен.

Информацию об обнаружении тела Хамитова Sputnik Казахстан подтвердил официальный представитель областного департамента внутренних дел Кобейхан Нурахмет.

"В одном из садоводческих обществ Талгарского района, расположенного близ города Алматы, вчера вечером обнаружили тело молодого мужчины. Он уже опознан своими родными. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Расследованием занимается полиция Алматинской области", — рассказал он.

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