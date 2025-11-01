Пропавшего мужчину нашли и на вертолете доставили в больницу Жезказгана

Фото: пресс-служба МЧС РК

В области Улытау завершены поиски 48-летнего мужчины, который накануне выехал на мотоцикле для выпаса лошадей и не вернулся домой, сообщает Zakon.kz.

После поступившего сообщения о пропаже были оперативно организованы поисково-спасательные работы с привлечением спасателей, местных жителей, техники высокой проходимости и беспилотных летательных аппаратов. "В 105 км севернее села Кызылжар поисковая группа из числа местных жителей обнаружила мужчину. Для оказания помощи и транспортировки на место прибыл вертолет МЧС с врачами Центра медицины катастроф и спасателями". Пресс-служба МЧС РК Пострадавшего транспортировали из труднодоступной степной местности и доставили в больницу города Жезказгана. Ранее сообщалось, что вертолет экстренно доставил детей в больницу после ДТП в Акмолинской области.

