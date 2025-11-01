#Народный юрист
Происшествия

Пропавшего мужчину нашли и на вертолете доставили в больницу Жезказгана

пропавшего мужчину нашли и на вертолете доставили в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 19:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
В области Улытау завершены поиски 48-летнего мужчины, который накануне выехал на мотоцикле для выпаса лошадей и не вернулся домой, сообщает Zakon.kz.

После поступившего сообщения о пропаже были оперативно организованы поисково-спасательные работы с привлечением спасателей, местных жителей, техники высокой проходимости и беспилотных летательных аппаратов.

"В 105 км севернее села Кызылжар поисковая группа из числа местных жителей обнаружила мужчину. Для оказания помощи и транспортировки на место прибыл вертолет МЧС с врачами Центра медицины катастроф и спасателями".Пресс-служба МЧС РК

Пострадавшего транспортировали из труднодоступной степной местности и доставили в больницу города Жезказгана.

Ранее сообщалось, что вертолет экстренно доставил детей в больницу после ДТП в Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
