Врачи рассказали о состоянии пострадавших при утечке газа в кафе Алматы

Пациенты получили термические ожоги лица, шеи, спины, верхних конечностей и голени.

Медики рассказали о состоянии двух женщин и мужчины, которые получили термические ожоги в результате утечки газа в одном из кафе Алматы, передаёт корреспондент BNews.kz.

"24.08.2018 в результате взрыва газового баллона в кафе "Аспандияр" по ул. Розабакиева, д.49, 2 женщины и 1 мужчина получили ожоги. В период с 18:38 до 18:51 часов бригадами скорой помощи двое человек доставлены в Городскую больницу скорой неотложной помощи, один в Центральную городскую клиническую больницу. В результате проведенного мультидиспиплинарного осмотра специалистами приемного покоя было установлено, что пациенты получили термические ожоги лица, шеи, спины, верхних конечностей, голени различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы.

Отмечается, что оба пострадавших в день поступления госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Сегодня в связи улучшением общего состояния они переведены в профильное отделение.

У одного из пациентов была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, ему было рекомендовано обратиться за консультацией к нейрохирургам в ГКБ №7, и был направлен на амбулаторное лечение по месту жительства.

Накануне в заведении на пересечении улиц Розыбакиева и Мынбаева из-за утечки газового баллона объёмом 50 литров произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате термические ожоги получили три сотрудника кафе.

Ранее в ДЧС Алматы сообщили, что результатом послужило пренебрежение правил безопасности руководством кафе. Как пояснили спасатели, теперь в отношении виновных будут приняты меры, материал передан в полицию.

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