Пара собрала 400 тысяч долларов для бомжа и решила оставить их себе

Бездомный всё ещё остаётся на улице, хотя на эти деньги мог бы получить жильё и вернуться к жизни в обществе.

Американка Кейт МакКлюр и её парень Марк Д’Амико утверждали, что собирают деньги на помощь бездомному, который до этого помог Кейт, когда она едва не застряла на шоссе. На самом деле они потратили на помощь мужчине только часть собранной суммы, а остальное — на дорогую машину, путешествия и элитные вечеринки. Бездомный всё ещё остаётся на улице, хотя на эти деньги мог бы получить жильё и вернуться к жизни в обществе.

Джонни Боббитта, 35-летнего отставного военного, оставшегося бездомным, СМИ часто называли «добрым самаритянином». Осенью 2017 года он выручил проезжавшую мимо Кейт МакКлюр, у которой закончился бензин прямо на трассе между Нью-Джерси и Филадельфией. Боббитт сам сходил на ближайшую автозаправку и потратил свои последние 20 долларов (1 300 рублей) на бензин для женщины. Та не могла с ним расплатиться, но пообещала отблагодарить.

После этого МакКлюр вместе со своим парнем Марком Д’Амико поделилась этой историей в сети и организовала сбор средств в поддержку Боббитта. Поступок бездомного растрогал множество людей: около 15 тысяч человек пожертвовали для него деньги, и вскоре МакКлюр и Д’Амико собрали 400 тысяч долларов (26,8 миллиона рублей). Но несколько месяцев спустя оказалось, что пара тратит эти деньги совсем не так, как обещала.

Кейт и Марк стали делиться в соцсетях фотографиями того, как они катаются на новой BMW и проводят отпуска в Лас-Вегасе и у Большого каньона. А 2018 год пара встречала на нью-йоркской тематической вечеринке в стиле фильмов про Джеймса Бонда, билеты на которую стоили 2 400 долларов (161 тысячу рублей). При этом Кейт и Марк признают, что Боббитт получил не все деньги, которые они собрали, но считают, что это только к лучшему: по их словам, мужчина не смог бы правильно ими распорядиться.

Как утверждают МакКлюр и Д’Амико, большую часть суммы они всё-таки потратили по назначению, хотя и не так, как обещали изначально. Половина собранных денег ушла на то, чтобы купить для бездомного дом на колёсах, хотя они много раз говорили, что подыщут ему настоящее жильё, а не передвижной фургон. Также они купили Боббитту подержанную машину и ноутбук, а ещё 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей), по их словам, выделили на личные расходы.

Однако Боббитт, как оказалось, страдал от наркотической зависимости. Он потратил много денег на наркотики и дважды отправлялся на лечение в реабилитационный центр. Когда 25 тысяч долларов закончились, пара обвинила мужчину в том, что он пытался украсть теперь уже их собственные деньги. Они попросили его покинуть дом на колёсах. И фургон, и его машину продали (они были оформлены на имя МакКлюр, чтобы Боббитт не мог продать их сам).

Сам бездомный видит ситуацию иначе. Он признаёт, что зависит от наркотиков, но говорит, что не пытался украсть деньги тех, кто ему помогал. По его словам, он чувствует себя преданным и считает, что пара тратит собранные для него деньги на свои нужды, в том числе на пристрастие Д’Амико к азартным играм. Боббитт считает, что на него потратили гораздо меньше половины всей суммы, ведь после продажи машины и фургона деньги снова оказались у Кейт и Марка.

Сейчас ситуацией вокруг Боббитта занимаются юристы, нанятые сайтом GoFundMe, с помощью которого люди жертвовали ему деньги. Они намерены проследить за тем, чтобы эти деньги были использованы именно на те цели, которые обещали создатели кампании. Но Д’Амико настроен категорично: он не собирается доверять деньги Боббитту.

Источник: MediaLeaks

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