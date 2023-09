Тайфун оставил тысячи людей без света на Тайване

Двое раненых ехали в фургоне, когда на автомобиль упало дерево, пишет CNN.

По данным государственного поставщика электроэнергии Taipower, по состоянию на 14:00 по местному времени (12:00 по Астане) в воскресенье более 9300 домохозяйств в уездах Тайдун и Хуалянь лишились электричества. Ремонтные работы продолжаются.

Центральное метеорологическое бюро Тайваня сообщило, что тайфун Хайкуй двигался на запад со скоростью 7 км/ч при скорости ветра до 155 км/ч.

In the eyewall of #typhoon #haikui in Chenggong #Taiwan pic.twitter.com/yE9TbzwUqO