Тайфун оставил тысячи людей без света на Тайване
Двое раненых ехали в фургоне, когда на автомобиль упало дерево, пишет CNN.
По данным государственного поставщика электроэнергии Taipower, по состоянию на 14:00 по местному времени (12:00 по Астане) в воскресенье более 9300 домохозяйств в уездах Тайдун и Хуалянь лишились электричества. Ремонтные работы продолжаются.
Центральное метеорологическое бюро Тайваня сообщило, что тайфун Хайкуй двигался на запад со скоростью 7 км/ч при скорости ветра до 155 км/ч.
In the eyewall of #typhoon #haikui in Chenggong #Taiwan pic.twitter.com/yE9TbzwUqO— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 3, 2023
По данным метеорологического бюро, Хайкуй станет первым тайфуном за четыре года, который непосредственно обрушится на Тайвань и, как ожидается, принесет сильные дожди в восточные регионы.
Синоптики предупредили, что проливные дожди могут спровоцировать внезапные наводнения и оползни в некоторых частях страны.
В конце августа Китай направил самолеты и корабли в сторону Тайваня. В заявлении Министерства обороны говорится, что за 24 часа с 6 утра пятницы до 6 утра субботы были обнаружены 32 самолета народно-освободительной армии и девять кораблей ВМФ.