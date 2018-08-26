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Ротару экстренно госпитализировали в реанимацию - СМИ

О причинах госпитализации и диагнозе не сообщается.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова26 августа 2018, 16:11

Певица София Ротару госпитализирована в Уфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание UFA1.

По данным портала, артистка почувствовала недомогание во время выступления на одном из корпоративных мероприятий в городе. Отмечается, что Ротару доставили в больницу около 23.00.

О причинах госпитализации и диагнозе не сообщается.

При этом концертный директор Софии Ротару подтвердил "Пятому каналу", что артистка находится в Уфе, однако не стал комментировать сообщения о ее госпитализации.

София Ротару — советская и украинская эстрадная певица и актриса. В 1988 году получила звание Народной артистки СССР, а в 2002 — Героя Украины. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.


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