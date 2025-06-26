Михаила Боярского экстренно госпитализировали

26 июня 2025 года стало известно о срочной госпитализации советского и российского актера, музыканта Михаила Боярского, сообщает Zakon.kz.

По информации российских Telegram-пабликов, артиста положили в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.

Mash пишет, что Боярский находится в отделении сосудистой кардиологии. Предварительно известно, что у него проблемы с сердцем. Народный артист сам приехал в больницу, но плохо себя чувствовал.

Канал 112 узнал, что у Михаила Боярского – осложнения после операции. Как рассказал сын актера, после стентирования артерии на ноге возникли проблемы, которые потребовали врачебного вмешательства.

P.s. По информации Mash, актера госпитализировали из-за сильных болей в ногах. Даже от минимальной ходьбы у него сводило икроножные мышцы.

17 июня Боярскому установили специальный каркас в ногу, чтобы нормализовать кровообращение и смягчить боли. После операции возникли осложнения — забрюшная гематома, острое почечное кровотечение и постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Состояние усугубил диабет.



23 июня его выписали, но рекомендовали постоянное наблюдение. Восстановлению мешают сосудистые проблемы и остеопороз на фоне переломов в апреле. В целом врачи отмечают положительную динамику. Актера госпитализировали в апреле 2025 года после падения со сцены. У него диагностировали сочетанную травму груди и позвоночника, компрессионные переломы, ушиб легкого и посттравматическую пневмонию. В июне стало известно, что 75-летний артист возвращается на сцену.

