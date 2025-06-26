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Культура и шоу-бизнес

Михаила Боярского экстренно госпитализировали

российский артист Михаил Боярский, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:12 Фото: Instagram/boyarskiy_official
26 июня 2025 года стало известно о срочной госпитализации советского и российского актера, музыканта Михаила Боярского, сообщает Zakon.kz.

По информации российских Telegram-пабликов, артиста положили в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.

Mash пишет, что Боярский находится в отделении сосудистой кардиологии. Предварительно известно, что у него проблемы с сердцем. Народный артист сам приехал в больницу, но плохо себя чувствовал.

Канал 112 узнал, что у Михаила Боярского – осложнения после операции. Как рассказал сын актера, после стентирования артерии на ноге возникли проблемы, которые потребовали врачебного вмешательства. 

P.s. По информации Mash, актера госпитализировали из-за сильных болей в ногах. Даже от минимальной ходьбы у него сводило икроножные мышцы.

17 июня Боярскому установили специальный каркас в ногу, чтобы нормализовать кровообращение и смягчить боли. После операции возникли осложнения — забрюшная гематома, острое почечное кровотечение и постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Состояние усугубил диабет. 

23 июня его выписали, но рекомендовали постоянное наблюдение. Восстановлению мешают сосудистые проблемы и остеопороз на фоне переломов в апреле. В целом врачи отмечают положительную динамику.  Актера госпитализировали в апреле 2025 года после падения со сцены. У него диагностировали сочетанную травму груди и позвоночника, компрессионные переломы, ушиб легкого и посттравматическую пневмонию. В июне стало известно, что 75-летний артист возвращается на сцену.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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