Полиция Алматы не будет штрафовать за линию БРТ до 10 сентября

По улице Тимирязева запустили первую линию БРТ.

Департамент внутренних дел города Алматы напоминает о запуске линии БРТ по улице Тимирязева, между улицами Байтурсынова и Байзакова, передает Zakon.kz.

На этом участке до 10 сентября экипажи дорожно-патрульной полиции будут работать в разъяснительном и профилактическом формате. Инспекторы будут оказывать содействие автолюбителям, помогать им ориентироваться и быстро изучить особенности движения на маршруте БРТ. До конца первой декады сентября выписывать протоколы за нарушения ПДД, допущенных на этом участке, полицейские не будут.

Ввиду изменения схем движения в ряде городских улиц дорожно-патрульные полицейские в первую неделю сентября активизируют профилактическую работу, особенно на односторонних улицах, которые были введены в эксплуатацию к 5 августа.

В период летних школьных каникул и отпусков многие горожане находились в разъездах и, возможно, пока не осведомлены об изменениях. В этот период за незначительные нарушения ПДД инспекторы будут практиковать устное предупреждение. Такая форма несения службы ни в коем случае не коснется грубых и вопиющих правонарушений, за которые сотрудниками дорожно-патрульной полиции будут приняты меры в соответствие с законодательством.

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