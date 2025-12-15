В Алматы запустили новую линию БРТ: кого начнут штрафовать без предупреждений

В Алматы запустили новую линию БРТ (скоростная автобусная линия). В связи с этим там усилили полицейское патрулирование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 15 декабря рассказали, что на первоначальном этапе запуска линии основное внимание уделялось профилактической и праворазъяснительной работе. Сотрудники полиции объясняли водителям изменения в организации дорожного движения, ориентировали участников движения на новую дорожную разметку и знаки, а также готовили их к новым условиям передвижения.

"В настоящее время после завершения адаптационного периода полиция Алматы переходит к принятию мер административного воздействия в отношении водителей, допускающих нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на участках БРТ. Особое внимание будет уделяться фактам парковки и остановки транспортных средств на выделенных полосах для общественного транспорта, а также выезду личного автотранспорта на БРТ-полосы. Нарушения будут фиксироваться как нарядами полиции, так и средствами фото- и видеофиксации", – информировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Серик Шумаев.

Полиция Алматы призвала водителей проявлять дисциплину и уважение к другим участникам дорожного движения, строго соблюдать требования ПДД, не создавать препятствий для движения общественного транспорта и учитывать изменения в организации движения.

Отметим, что речь идет о БРТ по улице Желтоксан. Подробно об организации движения на участке Zakon.kz писал здесь.