Общество

В Алматы запустили новую линию БРТ: кого начнут штрафовать без предупреждений

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 13:08 Фото: Zakon.kz
В Алматы запустили новую линию БРТ (скоростная автобусная линия). В связи с этим там усилили полицейское патрулирование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 15 декабря рассказали, что на первоначальном этапе запуска линии основное внимание уделялось профилактической и праворазъяснительной работе. Сотрудники полиции объясняли водителям изменения в организации дорожного движения, ориентировали участников движения на новую дорожную разметку и знаки, а также готовили их к новым условиям передвижения.

"В настоящее время после завершения адаптационного периода полиция Алматы переходит к принятию мер административного воздействия в отношении водителей, допускающих нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на участках БРТ. Особое внимание будет уделяться фактам парковки и остановки транспортных средств на выделенных полосах для общественного транспорта, а также выезду личного автотранспорта на БРТ-полосы. Нарушения будут фиксироваться как нарядами полиции, так и средствами фото- и видеофиксации", – информировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Серик Шумаев.

Полиция Алматы призвала водителей проявлять дисциплину и уважение к другим участникам дорожного движения, строго соблюдать требования ПДД, не создавать препятствий для движения общественного транспорта и учитывать изменения в организации движения.

Отметим, что речь идет о БРТ по улице Желтоксан. Подробно об организации движения на участке Zakon.kz писал здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы появится новая линия БРТ на центральной части Райымбека
09:12, 09 января 2024
В Алматы появится новая линия БРТ на центральной части Райымбека
Как спланировали линию БРТ в новом генплане Алматы
14:33, 27 января 2023
Как спланировали линию БРТ в новом генплане Алматы
Еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы
09:38, 01 декабря 2023
Еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы
