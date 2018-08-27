Видео с начальником ДВД в казино: стали известны подробности

Присутствовавший в казино друг Дуйсембаева дал свои пояснения по поводу того вечера.

22 августа видеоролик с участием двух мужчи вызвал немалый резонанс в соцсетях и на некоторых сайтах. За кадром утверждается, что съемка из казино в Минске, а зафиксированы на ней действующий руководитель ДВД Атырауской области Аян Дуйсембаев и известный не только в нашем регионе предприниматель Махмуд Мералиев. Портал Ак Жайык узнал некоторые подробности этой истории.

На записи видно, что несколько человек находятся в небольшом вип-зале казино. Один из клиентов (явно нетрезвый Мералиев) ведет себя довольно вызывающе по отношению к знакомому представителю игорного заведения, неоднократно прося у него в долг фишки на круглые суммы. Но в соцсетях обсуждается, конечно, в первую очередь фигура Дуйсембаева – немудрено, учитывая его сегодняшнюю должность. Между тем, как выяснилось, видеоролик уже «сливался» в интернет в 2014 году. И по факту присутствия в нем тогда ещё первого заместителя начальника ДВД области проводилась проверка министерством внутренних дел РК.

Находящийся сейчас в Мекке на хадже Махмуд Мералиев подтвердил, что видео – не монтаж:

- Да, мы были в Минске в октябре 2014 года, это правда. Неправда в цифрах и в том, что играл он, а не я. Мы дружим 40 лет, друзья с детства, и последние 20 лет ездим на отдых вместе, сразу несколько семей. В тот раз Аян Сабитович тоже был в трудовом отпуске, мы большой толпой выехали в Минск. В казино, зная о моем увлечении игрой, меня пригласил мой знакомый, директор казино Осман Башар. Я пришел, выпил, опьянел, стал вести себя неподобающим образом. Моя супруга позвонила Дуйсембаеву и попросила, чтобы он приехал и помог ей вывести меня оттуда. Про 20 миллионов – тоже ложь. Если кому очень интересно, это можно легко проверить по банковским выпискам с моей пластиковой карты. Утверждения про наличные чемоданами, которые мы якобы возили в Минск, это какой-то абсурд.

Как официально заявило МВД РК, уже осуществлявшее в 2014 году проверку по нашумевшему видео, все списания на счета казино производились со счетов и карт Мералиева.

Осман Башар, который по его словам работал лет 20 назад в Казахстане и тогда консультировал Мералиева по бизнесу, давно вернулся в Турцию. Он признался, что действительно пригласил в октябре 2014 года Махмуда в минское казино «Карат», которому также оказывал консалтинговые услуги.

- Мы сегодня по телефону говорили с хозяином казино, он так же удивлен – как это видео могло оказаться в ютубе? Никаких претензий к Мералиеву ни тогда, ни сейчас нет,– сказал Башар по телефону корреспонденту «АЖ».

Часть комментаторов возмущены «харамным» поведением бизнесмена в ролике. Мералиев же намерен обратиться в суд за защитой свой частной жизни.

- Вы сейчас в Мекке, следовательно, набожны. Просмотревшие ролик пользователи казнета обвиняют вас в нарушении норм шариата.

- Я вел неподобающий образ жизни долгие годы, но в 2015 году остановился, изменил образ мыслей, поведения. Начал читать намаз, совершать хадж. Но все это моя личная жизнь, она по большому счету никого не касается. Более того, я намерен привлечь к судебной ответственности тех, кто раз за разом вмешивается в мою жизнь, пытается манипулировать. Можно я добавлю? Я бы пожелал этим людям, спешащим судить других, чтобы у них открылись сердца, чтобы они поступали хорошо, не надо быть как я. Пусть меняются, придут к богу раньше, чем я.

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