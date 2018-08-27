Выехал за долгом и пропал: задержаны подозреваемые в убийстве алматинца

В материалах имеются вещественные доказательства, а также признательные показания подозреваемых.

В Алматинской области задержаны и помещены под стражу четверо, которые подозреваются в убийстве пропавшего без вести 25-летнего алматинца, передает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

23 августа к полицейским Алматы обратилась мать Зинура Хамитова с заявлением об исчезновении своего сына, который якобы выехал в Талгарский район Алматинской области.

Вечером 24 августа в одном из садоводческих обществ Талгарского района с признаками насильственной смерти было обнаружено тело. Его опознали.

"Возбудив по факту уголовное производство сотрудники Талгарского РУВД совместно с коллегами из Управления криминальной полиции области организовали необходимые мероприятия, направленные на установление причастных к убийству лиц", - сообщили в ДВД Алматинской области.

По итогу были задержаны четверо парней 1994-1998 годов рождения. Продолжается досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК.

"Задержанные лица уже помещены под стражу в изолятор временного содержания Талгарского РУВД. В материалах уголовного расследования имеются вещественные доказательства, а также признательные показания самих подозреваемых" - проинформировали в ДВД области.

Расследование взято на особый контроль Следственным управлением областного Департамента.

Зинур Хамитов пропал 23 августа. Он выехал из Алматы, в поселок Калинина, где жил его коллега, за долгом в 100 тысяч тенге приблизительно в 20 часов вечера. Приблизительно в 22.20 того же дня Зинур в последний раз вышел на связь со своей матерью. Потом дозвониться до него оказалось невозможным – телефон был отключен.

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