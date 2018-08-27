Аким ВКО встретил команду альпинистов экспедиции 20 горных вершин Казахстана

Команда альпинистов рассказала акиму о целях и планах экспедиции, обсудили сложности, связанные с восхождением на вершину.

При спуске с вершины горы Белуха нашу команду альпинистов экспедиции 20 ГОРНЫХ ВЕРШИН КАЗАХСТАНА встретил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает Zakon.kz.

Экспедицию по 20-ти горным вершинам Казахстана проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Астаны.

Даниал Ахметов отметил, какое важное значение имеет гора Белуха не только для альпинистов, но и для различных религиозных течений мира. Именно в окрестности Белухи ежегодно приезжают монахи из Тибета, так как Алтай считается сакральным местом, вратами в Шамбалу (мифическая страна в Тибете или иных окрестных регионах Азии, которая упоминается в нескольких древних текстах, в том числе в Калачакра-тантре).

"Алтай – это колыбель мира", - говорит Даниал Ахметов, рассказывая о различных ценных археологических находках региона.

Данная экспедиция охватит три области: Алматинская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская, преимущественно территорию Западного и Северного Тянь-Шаня. Маршруты запланированы с учетом охвата максимального количества объектов, интересных для пеших, горных маршрутов и альпиниад для дальнейшего развития массового туризма.

В мероприятии принимают участие более 100 человек, в состав которых входят профессиональные альпинисты и опытные путешественники, журналисты, известные интернет-блогеры.

В рамках экспедиции изучаются существующие турпродукты и будут разработаны новые туристские маршруты.

Команда альпинистов рассказала акиму о целях и планах экспедиции, обсудили сложности, связанные с восхождением на вершину. Даниал Ахметов тоже не равнодушен к горам и такого рода экспедициям: он рассказал, что и сам года три назад планировал совершить восхождение на Белуху, но постоянная занятость и работа не позволили отправиться на восхождение.

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