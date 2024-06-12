Тест: Хорошо ли вы знаете горные пики Казахстана?

Фото: Zakon.kz

Казахстан славится не только бескрайними степями, лазурными реками и озерами, но и живописными горными вершинами. Ежегодно благодаря своей красоте и сложности восхождений они привлекают любителей экстремального отдыха и альпинистов со всего мира.

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