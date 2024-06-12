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Тест: Хорошо ли вы знаете горные пики Казахстана?

Тест: Хорошо ли вы знаете горные пики Казахстана?, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 11:58 Фото: Zakon.kz
Казахстан славится не только бескрайними степями, лазурными реками и озерами, но и живописными горными вершинами. Ежегодно благодаря своей красоте и сложности восхождений они привлекают любителей экстремального отдыха и альпинистов со всего мира.

Zakon.kz предлагает пройти увлекательный тест и узнать о самых высоких горных вершинах страны. 


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Интересное Тесты Казахстан 2024 год Альпинизм Туризм Горы
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