Тест: Хорошо ли вы знаете горные пики Казахстана?
Фото: Zakon.kz
Казахстан славится не только бескрайними степями, лазурными реками и озерами, но и живописными горными вершинами. Ежегодно благодаря своей красоте и сложности восхождений они привлекают любителей экстремального отдыха и альпинистов со всего мира.
Zakon.kz предлагает пройти увлекательный тест и узнать о самых высоких горных вершинах страны.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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