В Вооруженных Силах РК идут командно-штабные учения

Учения идут под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

Под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майора Мурата Бектанова, на востоке Казахстана на полигоне «Шыгыс» проводится двухстепенно-двустороннее командно-штабное учение с органами управления Десантно-штурмовых войск и регионального командования «Восток», сообщает Zakon.kz.

Главной целью учения является проверка боеготовности органов управления и их способности в установленные сроки выполнить поставленные задачи по предназначению, а также слаженность в принятии решений.

Учение проводится в соответствии с планом подготовки органов управления соединений и частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана на 2018 год. В период учения отрабатываются различные учебно-боевые задачи, для выполнения которых личный состав органа управления Десантно-штурмовых войск совершил комбинированный марш протяженностью 1000 километров с использованием железнодорожного транспорта и военно-транспортной авиации в Восточно-Казахстанскую область на территорию учебного полигона «Шыгыс». После сосредоточения оперативных составов двух органов военного управления на учебном полигоне состоялось принятие решений и планирование операций.

Учения позволили оценить уровень оперативной подготовки офицеров и органов управления стратегического звена.

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