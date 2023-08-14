Новый начальник тыла Вооруженных сил назначен в Казахстане

До этого назначения Арман Мансуров был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, сообщает Zakon.kz.

Приказом министра обороны по согласованию с Администрацией президента полковник Арман Мансуров назначен начальником тыла Вооруженных сил РК, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.



Что известно о новом начальнике тыла

Арман Нурланович – выпускник Петропавловского высшего военного училища. В 2010 году окончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева в Санкт-Петербурге и в 2018-м – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ в Москве.

Проходил службу на должностях начальника военно-хозяйственного довольствия батальона, начальника службы полка, соединения, заместителя командира полка и бригады по тылу, заместителя командующего региональными командованиями "Восток" и "Юг" по тылу.

До назначения на должность начальника тыла Вооруженных сил Арман Мансуров был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК по тылу.

4 августа министр обороны совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны. В Военном институте Сухопутных войск министр побеседовал с абитуриентами, заслушал доклад руководства о состоянии материально-технической базы, укомплектованности профессорско-преподавательским составом и перспективах развития учебного заведения.