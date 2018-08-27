В Астане участились случаи мошенничества

Полиция призывает граждан быть бдительнее.

Столичные полицейские расследуют ряд случаев хищения чужого имущества путем обмана. Это не первый случай, когда мошенники, злоупотребляя доверием граждан, просят воспользоваться принадлежащим им телефоном, чтобы, по их словам, сделать срочный звонок, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В связи с участившимися подобными фактами ДВД Астаны просит граждан проявлять осторожность и бдительность и не давать в чужие руки свои гаджеты, даже если просят ими воспользоваться на короткое время.

Так, в полицию с заявлением обратилась жительница Астаны. По словам женщины, у ее несовершеннолетнего сына незнакомый человек попросил телефон позвонить по срочному делу. Взяв телефон у подростка, незнакомец скрылся. Стоимость телефона – 59 тысяч тенге.

В другом случае в полицию обратился сотрудник букмекерской конторы, у которого незнакомец обманным путем завладел его сотовым телефоном стоимостью 90 тысяч тенге, также попросив позвонить, а затем скрылся.

В полицию по аналогичному факту обратилась работница кафе. Незнакомый человек попросил ее телефон, чтобы сделать один звонок. После этого мужчина скрылся, прихватив телефон стоимость 110 тысяч тенге.

По всем фактам проводится расследование дела по ст. 190 УК РК («мошенничество»).

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