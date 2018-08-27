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В Турксибском районе Алматы горит склад

Тушение пожара производят по повышенному рангу вызова.

Фото : соцсети27 августа 2018, 20:50

В понедельник, 27 августа, в Турксибском районе Алматы загорелось складское помещение ангарного типа, передает Zakon.kz.

Как рассказала Сандугаш Баймухамбетова официальный представитель ДЧС г. Алматы, склад находится на Бекмаханова, 2/14. Вызов поступил в 19.50.

Пожарные расчеты на месте. Тушение пожара производят по повышенному рангу вызова. Учитывая, что район маловодный поднят передвижной водоем, задействованы службы взаимодействия, включая поливомоечные машины.

Дополнительная информация будет позже.


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