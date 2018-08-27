В Турксибском районе Алматы горит склад
Тушение пожара производят по повышенному рангу вызова.
Фото : соцсети27 августа 2018, 20:50
В понедельник, 27 августа, в Турксибском районе Алматы загорелось складское помещение ангарного типа, передает Zakon.kz.
Как рассказала Сандугаш Баймухамбетова официальный представитель ДЧС г. Алматы, склад находится на Бекмаханова, 2/14. Вызов поступил в 19.50.
Пожарные расчеты на месте. Тушение пожара производят по повышенному рангу вызова. Учитывая, что район маловодный поднят передвижной водоем, задействованы службы взаимодействия, включая поливомоечные машины.
Дополнительная информация будет позже.
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