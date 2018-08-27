Пожарные Алматы потушили склад

Предотвращено распространение огня на близлежащий ангар.

Пожарные справились с горящим складским помещением в Турксибском районе Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Вызов о пожаре поступил в 19.50. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 20:03. К моменту прибытия пожарных ангар был охвачен огнем. В ходе тушения пожара эвакуированы три газовых баллона по 50 л.

Силы и средства наращивались по повышенному рангу вызова. Учитывая, что район маловодный, был поднят передвижной водоем, также были задействованы службы взаимодействия, включая поливомоечные машины "Алматы су" и "Алматы Тазалык".

Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на близлежащий ангар.

Меньше получаса потребовалось пожарным чтоб локализовать пожар. Ликвидирован он был в 20:54. Площадь пожара составила 280 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

Сандугаш Баймухамбетова официальный представитель ДЧС г. Алматы

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