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Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака

Парень лишь недавно вернулся к рыбной ловле после нападения крокодила, которое произошло около года назад в том же месте.

Фото : Goran Tomasevic / Reuters28 августа 2018, 00:18

В Кении бегемот убил рыбака, который пережил нападение крокодила. Об этом сообщает кенийское издание The Standard.

23-летний Хамиси Омари (Hamisi Omari) отправился ловить рыбу на озеро Виктория. Примерно через десять минут лодку атаковала самка бегемота. От толчка Омари упал в воду, животное переключилось на него и прикончило рыбака.

«Он сидел в лодке сзади, — рассказал его спутник. — Нападение произошло так быстро, что я ничем не мог ему помочь». По его мнению, самка агрессивно реагирует на появление чужаков, потому что у нее недавно родились детеныши.

Омари лишь недавно вернулся к рыбной ловле после нападения крокодила, которое произошло около года назад в том же месте. Рыбак выжил, но три месяца провел в больнице.

9 августа сообщалось, что жители рыбацких деревень на островах в озере Виктория покидают дома из-за нашествия крокодилов. Представитель местных властей заявил, что по вине рептилий погибло много людей, в том числе семь школьников. Зачастую случаи не регистрируются официально.


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