Ни один улов не стоит вашей жизни: алматинские спасатели обратились к рыбакам

Сотрудники ДЧС города Алматы напомнили рыбакам о безопасности при рыбной ловле, сообщает Zakon.kz.

В рамках Республиканской акции "Мұз-2024" алматинские спасатели провели широкомасштабную профилактическую работу на водоемах южной столицы.

"Особое внимание уделено любителям рыбной ловли, ведь активный отдых возле водоема осенью осуществляют именно они. На водоемах города и в местах продажи рыбацких снастей проведена разъяснительная беседа с рыбаками и владельцами торговых объектов по доведению Правил безопасности при рыбной ловле", – отметили в пресс-службе ДЧС города.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Во избежание несчастных случаев гражданам советуют не выходить на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправной плавтехнике, без спасательных средств (жилет, свисток и т.д.) и в темное время суток.

Ранее сообщалось, что подросток утонул в Костанайской области во время рыбалки.