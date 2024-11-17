Ни один улов не стоит вашей жизни: алматинские спасатели обратились к рыбакам
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Сотрудники ДЧС города Алматы напомнили рыбакам о безопасности при рыбной ловле, сообщает Zakon.kz.
В рамках Республиканской акции "Мұз-2024" алматинские спасатели провели широкомасштабную профилактическую работу на водоемах южной столицы.
"Особое внимание уделено любителям рыбной ловли, ведь активный отдых возле водоема осенью осуществляют именно они. На водоемах города и в местах продажи рыбацких снастей проведена разъяснительная беседа с рыбаками и владельцами торговых объектов по доведению Правил безопасности при рыбной ловле", – отметили в пресс-службе ДЧС города.
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Во избежание несчастных случаев гражданам советуют не выходить на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправной плавтехнике, без спасательных средств (жилет, свисток и т.д.) и в темное время суток.
Ранее сообщалось, что подросток утонул в Костанайской области во время рыбалки.
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