Курс юаня к доллару резко укрепился

Ранее Народный банк КНР заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.

Народный банк Китая (ЦБ) во вторник значительно укрепил курс юаня к доллару, на 0,67%, после того как китайская валюта в последнее время опускалась до минимальных значений с середины 2017 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

Во вторник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,8052 юаня за доллар, что на 456 пунктов меньше, чем в понедельник, когда курс составил 6,8508. Китайский Центробанк на фоне обострившегося торгового конфликта между США и КНР больше месяца постепенно понижал курс национальной валюты к доллару, начиная с прошлой недели курс китайской валюты несколько укрепился.

С начала года ЦБ Китая незначительно укреплял курс национальной валюты, однако в течение последнего месяца курс юаня снижался, обновляя несколько раз минимумы с июля 2017 года и января 2018 года. Народный банк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.

Начальник департамента по вопросам монетарной политики Народного банка Китая Ли Бо заявил на прошлой неделе, что Китай не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента в торговом конфликте с США.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.

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