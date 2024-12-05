Может ли укрепиться курс тенге – мнения экспертов

На текущей неделе доллар уже стабильно сохраняется на уровне выше 520 тенге. Есть ли шансы на укрепление курса нацвалюты, в материале Zakon.kz.

По итогам торгов в четверг, 5 декабря, cредневзвешенный курс доллара составил 524,65 тенге. Это незначительно выше, чем днем ранее.

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Несмотря на то, что доллар после скачка на 12,06 тенге в понедельник больше не снижался в последующие дни, шансы на возможное укрепление нацвалюты все же есть, предполагают в Ассоциации финансистов Казахстана.

"На фоне нейтральной внешней среды некоторый потенциал к укреплению тенге сохраняется, с учетом предпринятых Нацбанком мер по стабилизации ситуации на локальном рынке, включая обязательную продажу 50% экспортной выручки КГС, повышение базовой ставки, нетто-продажу инвалюты Нацбанком РК". АФК

В то же время аналитик Анна Бодрова считает, что все фундаментальные факторы давления для нацвалюты РК остались в силе.

По ее мнению, распродажа тенге может продолжится, но с меньшей амплитудой, чем ранее. Причины снижения нацвалюты кроются в недостаточном предложении иностранной валюты на рынке, в проблемах рубля и связях России и Казахстана торговыми отношениями, в невпечатляющих ценах на нефть и в системных ошибках бюджета РК, поясняет эксперт.

"Пока эти факторы останутся в силе, тенге сохранится в слабой позиции". Анна Бодрова

Отметим, что ранее Zakon.kz рассказывал, курсы каких иностранных валют выросли по итогам ноября, а также мы перечислили валюты, обменный курс которых снизился в прошлом месяце.