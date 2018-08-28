Новые перспективные сорта подсолнечника и сои появились в ВКО

Подсолнечник – основная масличная культура в стране.

Селекционеры компании "Опытное хозяйство масличных культур" Глубоковского района представили акиму ВКО Даниалу Ахметову линейку перспективных сортов и гибридов подсолнечника и сои, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр "ВКО".

Подсолнечник – основная масличная культура в стране. На его долю приходится до 70% посевных масличных площадей и 85% валового сбора.

Гибриды, выведенные селекционерами данного предприятия, имеют ряд преимуществ перед сортами-популяциями: обладают потенциалом урожайности на 15-20% выше, отличаются повышенным содержанием масла в семенах. Помимо этого, есть сорта специального назначения – гербицидоустойчивые.

- Учитывая наши климатические условия, у нас идет ориентация на создание скороспелых и раннеспелых гибридов. Сейчас здесь представлено 40 перспективных сортов. Мы готовим их на государственное испытание. Наша ориентация – не только Восточный Казахстан, но и вся страна. Ежегодно на рынок Казахстана у нас выходят по 1-2 гибрида. Сейчас в государственный реестр занесено 11. В данный момент на испытании находится 6. Также мы выходим на рынок России. Сейчас там проходят испытания 3 наших гибрида, - рассказывает заведующая отделом масличных культур Ольга Гаврилова.

Наталия Григорчук, специально приглашенный специалист из Украины, занимающаяся селекцией уже 27 лет, рассказала о перспективных сортах сои.

- Мы создаем сорта ультраспелой, раннеспелой и скороспелой групп. Длина их вегетационного периода от 90 до 110 дней. Природно-климатические условия Восточного Казахстана для выращивания таких сортов подходят идеально. Урожайность этих сортов составляет более 2 тонн с гектара. Уникален и химический состав, в котором до 39% белка, до 22% масла. Такие сорта сои можно использовать как в кормовой, так и в пищевой промышленности. Допустим, для детского питания малышей, у которых непереносимость лактозы. Сорта с высоким содержанием масла в семенах могут использоваться в масло-жировой промышленности. Все сорта будут переданы на государственное испытание

Отметим, что из сои можно изготавливать более 300 продуктов питания.

Как подчеркнул Даниал Ахметов, этот новаторский подход очень важен для изменения структуры посевного производства.

- Меня радует это новаторское отношение. Сегодня в нашей области порядка 40% яровых культур, 30% масличных, и кормовые. Это соответствует сложившейся канадской модели. Идет серьезная научная работа по выведению новых сортов сои, причем с таким эффективным сроком вегетации до 90 дней. Для развития животноводства крайне важны силосные культуры.

По словам директора ТОО "Астана-Бизнес" Фарида Абитаева, совместно с выдающимся селекционным Краснодарским институтом им. Лукьяненко, который имеет лидерство по зерновым культурам, компания "Опытное хозяйство масличных культур" планируют выводить общие сорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!