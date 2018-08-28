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Новые перспективные сорта подсолнечника и сои появились в ВКО

Подсолнечник – основная масличная культура в стране.

Фото : margin.kz28 августа 2018, 09:53

Селекционеры компании "Опытное хозяйство масличных культур" Глубоковского района представили акиму ВКО Даниалу Ахметову линейку перспективных сортов и гибридов подсолнечника и сои, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр "ВКО".

Подсолнечник – основная масличная культура в стране. На его долю приходится до 70% посевных масличных площадей и 85% валового сбора.

Гибриды, выведенные селекционерами данного предприятия, имеют ряд преимуществ перед сортами-популяциями: обладают потенциалом урожайности на 15-20% выше, отличаются повышенным содержанием масла в семенах. Помимо этого, есть сорта специального назначения – гербицидоустойчивые.

- Учитывая наши климатические условия, у нас идет ориентация на создание скороспелых и раннеспелых гибридов. Сейчас здесь представлено 40 перспективных сортов. Мы готовим их на государственное испытание. Наша ориентация – не только Восточный Казахстан, но и вся страна. Ежегодно на рынок Казахстана у нас выходят по 1-2 гибрида. Сейчас в государственный реестр занесено 11. В данный момент на испытании находится 6. Также мы выходим на рынок России. Сейчас там проходят испытания 3 наших гибрида, - рассказывает заведующая отделом масличных культур Ольга Гаврилова.

Наталия Григорчук, специально приглашенный специалист из Украины, занимающаяся селекцией уже 27 лет, рассказала о перспективных сортах сои.

- Мы создаем сорта ультраспелой, раннеспелой и скороспелой групп. Длина их вегетационного периода от 90 до 110 дней. Природно-климатические условия Восточного Казахстана для выращивания таких сортов подходят идеально. Урожайность этих сортов составляет более 2 тонн с гектара. Уникален и химический состав, в котором до 39% белка, до 22% масла. Такие сорта сои можно использовать как в кормовой, так и в пищевой промышленности. Допустим, для детского питания малышей, у которых непереносимость лактозы. Сорта с высоким содержанием масла в семенах могут использоваться в масло-жировой промышленности. Все сорта будут переданы на государственное испытание
.

Отметим, что из сои можно изготавливать более 300 продуктов питания.

Как подчеркнул Даниал Ахметов, этот новаторский подход очень важен для изменения структуры посевного производства.

- Меня радует это новаторское отношение. Сегодня в нашей области порядка 40% яровых культур, 30% масличных, и кормовые. Это соответствует сложившейся канадской модели. Идет серьезная научная работа по выведению новых сортов сои, причем с таким эффективным сроком вегетации до 90 дней. Для развития животноводства крайне важны силосные культуры.

По словам директора ТОО "Астана-Бизнес" Фарида Абитаева, совместно с выдающимся селекционным Краснодарским институтом им. Лукьяненко, который имеет лидерство по зерновым культурам, компания "Опытное хозяйство масличных культур" планируют выводить общие сорта.


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