В ВКО выращивают элитные сорта семян зерновых и масличных культур

На территории Восточно-Казахстанской области ведется активная работа по выводу новых сортов и гибридов семян зерновых, бобовых культур и подсолнечника, пригодных для выращивания в условиях резко континентального климата.

ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" в результате многолетней практической и научно-исследовательской деятельности завоевало статус элитно-семеноводческого хозяйства.



Селекционная работа в Казахстане – явление редчайшее на сегодняшний день. Крестьянские хозяйства в большинстве предпочитают пользоваться готовыми семенами и гибридами, выращивая на полях хорошие урожаи. Селекционная же работа предполагает огромные затраты времени, рабочих рук и финансовых ресурсов. Чтобы вывести новый сорт или гибрид, необходимо создать особые условия: поле, которое расположено в отдалении от других полей, чтобы не было случайного опыления.

Кроме того, при выращивании гибридов подсолнечника, например, следует многие этапы работ проводить вручную. Как, например, процесс опыления женских растений подсолнечника. И это только малая часть всех сельскохозяйственных работ, связанных с селекцией, производством и репродукцией семян.

В то же время селекция – одно из самых перспективных направлений в сельском хозяйстве, поскольку вопрос обеспечения семенным фондом остается крайне острым.

В ВКО благодаря работе таких научно-производственных площадок, как ТОО "Опытное хозяйство масличных культур", есть возможность обеспечить семенами отечественного производства большую часть аграриев региона. Здесь успешно занимаются селекцией, производством и репродукцией семян, коммерческим семеноводством сортов озимой пшеницы, пивоваренного ячменя, гороха, многолетних трав, переработкой сельскохозяйственной продукции, апробацией научных исследований и внедрением завершенных научных разработок в производство.