КамАЗ сбил стадо коров на трассе Павлодар – Омск
Грузовой автомобиль наехал на 11 коров.
Фото : youtube.com28 августа 2018, 13:04
27 августа в 20.00 на 335 км автодороге «Омск-Майкапчагай» около села Кызылтан Качирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, передает zаkon.kz.
По сообщению пресс-службы ДВД Павлодарской области, водитель автомашины Камаз совершил наезд в зоне действия дорожного знака «Перегон скота». Наезд был совершен на перегоняемый пастухами крупно-рогатый скот в количестве 11 голов, принадлежащий жителям села.
По данному факту в отношении водителя составлен административный материал по статье 610 ч 1 КРКоАП.
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