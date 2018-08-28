КамАЗ сбил стадо коров на трассе Павлодар – Омск

Грузовой автомобиль наехал на 11 коров.

27 августа в 20.00 на 335 км автодороге «Омск-Майкапчагай» около села Кызылтан Качирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, передает zаkon.kz.

По сообщению пресс-службы ДВД Павлодарской области, водитель автомашины Камаз совершил наезд в зоне действия дорожного знака «Перегон скота». Наезд был совершен на перегоняемый пастухами крупно-рогатый скот в количестве 11 голов, принадлежащий жителям села.

По данному факту в отношении водителя составлен административный материал по статье 610 ч 1 КРКоАП.

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