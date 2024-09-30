КАМАЗ загорелся на трассе в ВКО
Фото: скриншот видео
30 сентября в селе Порыгино Восточно-Казахстанской области загорелся грузовой автомобиль КАМАЗ, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцам удалось ликвидировать пожар без пострадавших.
Пресс-служба МЧС РК посоветовала во избежание возгорания автомобиля:
- вовремя проходите техосмотр;
- устанавливайте электронику только в специализированных центрах;
- всегда держите исправный огнетушитель в салоне автомобиля.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль полыхнул открытым пламенем в Шымкенте.
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