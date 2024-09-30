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Законодательство РК

КАМАЗ загорелся на трассе в ВКО

пожар в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 20:29 Фото: скриншот видео
30 сентября в селе Порыгино Восточно-Казахстанской области загорелся грузовой автомобиль КАМАЗ, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар без пострадавших.

Пресс-служба МЧС РК посоветовала во избежание возгорания автомобиля:

  • вовремя проходите техосмотр;
  • устанавливайте электронику только в специализированных центрах;
  • всегда держите исправный огнетушитель в салоне автомобиля.


Ранее сообщалось, что легковой автомобиль полыхнул открытым пламенем в Шымкенте.

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Елена Беляева
МЧС РК Восточно-Казахстанская область Пожар 2024 год
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