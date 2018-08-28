Бюджет страны на три года пересмотрели по курсу 350 тенге за доллар

Кардинальных изменений в направлениях не предусмотрено.

В кулуарах правительства РК министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о ключевых параметрах республиканского бюджета на 2019-2021 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Радикальных изменений нет. Бюджет как всегда у нас социально направленный, то есть основная часть расходов у нас направлена на поддержание нашего уровня жизни, каждого казахстанца, часть бюджета развития, направленного на исполнение государственных программ в АПК, развитие МСБ, госпрограммы инвестиционного инновационного развития. То есть кардинальных изменений нет», - сказал он.

По его словам, у правительства имеется Стратегический план на 2020-2025 годы.

«Он у нас есть, чтобы он был не набором пожеланий, а был конкретным планом, который можно было бы отслеживать, прогресс по нему, мы сделали набор индикаторов, разбили по годам, по областям и отраслям. Закрепили каждый госорган, который будет ежегодно отчитываться о выполнении и невыполнении причин. Это практически прикладной инструмент отслеживания прогресса по Стратплану 2020-2025», - добавил глава ведомства.

В то же время Т. Сулейменов прокомментировал, какие будут основные параметры бюджета.

«60 долларов за баррель мы закладываем в качестве цены на ближайшие три года. Но, как вы знаете, мы всегда имеем возможность, исходя из внешних макроэкономических условий, эти параметры пересмотреть. Пока 60 долларов за баррель. Что касается курса, то хотел бы подчеркнуть, что не мы, ни Нацбанк курс не прогнозируем. То есть этот курс расчетный, потому что у нас свободное плавание валюты. Курс, который мы использовали для формирования проекта бюджета, 350 тенге за доллар на следующий год. ВВП 3,9 % рост экономики мы закладываем с последующим ростом до 4,6%», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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