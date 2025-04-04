Каким будет курс доллара в этом году: эксперты пересмотрели прогнозы

Нацбанк опубликовал результаты мартовского макроэкономического опроса. Как изменились прогнозы экспертов по курсу нацвалюты, ВВП, нефти и инфляции – в материале Zakon.kz.

Согласно опубликованным данным, прогнозы аналитиков по курсу USD/KZT были незначительно улучшены. В 2025 году ожидания пересмотрены с 514 тенге до 510 тенге за доллар США в среднем за год, в 2026 году – с 535 до 532 тенге за доллар США. В 2027 году ожидания по курсу сохранены на уровне 550 тенге за доллар США.

В то же время по сравнению с предыдущими результатами опроса оценки респондентов по уровню инфляции были ухудшены на всем прогнозном горизонте. Ожидания на 2025 год повышены с 8,7% до 10,6%, на 2026 год – с 7% до 9%, на 2027 год – с 5,8% до 6,1%.

Также в сторону понижения пересмотрены оценки по росту экономики Казахстана на 2025 и 2027 годы, что отражает более выраженную траекторию замедления экономики в среднесрочной перспективе, говорится в документе.

Так, прогноз на 2025 год снижен с 4,9% до 4,7%, на 2027 год – с 4,5% до 4,3%. Ожидания на 2026 год сохранены на уровне 4,5%.

Оценки экспертов по уровню базовой ставки на конец 2025-2027 годов указывают на ожидание более сдерживающей денежно-кредитной политики на фоне повышения инфляционных рисков. Медианное значение прогнозов на 2025 год составляет 15,9%, на 2026 год – 14,3%. На 2027 год базовая ставка прогнозируется на уровне 11,5%.

Фото: Zakon.kz

Сценарные условия по цене нефти на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 75 и 72 долларов за баррель, прогнозная цена на 2027 год увеличилась до 72,5 доллара.

Ожидания аналитиков по объему экспорта практически не изменились. В 2026 году, согласно прогнозам, объем экспорта сложится немного выше предыдущих оценок, достигнув 94,7 млрд долларов, а в 2025 и 2027 годах составит 92,2 и 93,6 млрд долларов, соответственно. При этом импорт может увеличиться. Прогноз на 2025 год был пересмотрен вверх – с 72,3 до 75,3 млрд долларов, прогноз на 2026 год также повышен – с 74 до 76 млрд. Ожидается, что в 2027 году объем импорта продолжит расти и достигнет 77,5 млрд долларов.

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"Диапазоны прогнозов и разнонаправленная динамика большинства макропоказателей указывают на сохраняющуюся неопределенность в оценках аналитиков. Ожидания респондентов по рынку нефти остаются сдержанными на всем прогнозном горизонте, ВВП стремится к потенциалу, а инфляционная динамика ускоряется, препятствуя достижению таргета, рост импорта продолжится на фоне более высокого обменного курса". Национальный банк РК

В публикации уточняется, что в макроэкономическом опросе принимают участие организации, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. В будущем список может расширяться. При этом опрос не содержит прогнозы Национального банка.

Ранее прогнозы по росту экономики и динамике инфляции в Казахстане на ближайшие годы также представил Всемирный банк.