Охранники ночного клуба рассказали почему убили бойца ММА в Ташкенте

Состоялся показательный суд, в ходе которого четыре задержанных охранника рассказали, почему и как убили спортсмена.

Как сообщается в видеорепортаже телеканала «Тошкент», 8 августа, примерно в 21:00 Джамшид Кенжаев посетил день рождения своего знакомого в кафе China Town в Яшнабадском районе Ташкента. Там он употребил спиртные напитки и примерно в 23:30, в состоянии алкогольного опьянения прибыл в ночной клуб «Aurum 898», сообщает UzNews.



В видеорепортаже говорится, что у Джамшида с собой был нож, который он хотел занести в здание клуба. Однако охранники сказали ему, что вход в помещение с ножом запрещен и не впустили спортсмена внутрь. После этого началась драка.

Во время драки Джамшид нанес двум охранникам ножевые ранения. После чего, другие охранники ночного клуба начали избивать его руками и ногами, а также битой и другими предметами. От полученных телесных повреждений спортсмен скончался в больнице.

По словам заместителя начальника отдела прокуратуры г.Ташкента Фархода Бобониязова, по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении четырех охранников ночного клуба по статьям 97 и 277 УК РУз.

После произошедшего состоялся показательный суд, в ходе которого четыре задержанных охранника рассказали, почему и как убили спортсмена.

«После того, как Джамшид ударил ножом, он упал и не выпускал нож из рук. Мы все испугались. Мы думали, он опять начнет драться. После этого я подошел сзади и воткнул нож», - отметил один из охранников.

По словам другого охранника, Джамшид лежал и кричал, что убьет всех.

В видеорепортаже также отмечается, что задержанные охранники клуба работали нелегально, по устной договоренности. В день им платили по 60 тысяч сумов. В ходе несения службы им было разрешено пользоваться ножами и битами.

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