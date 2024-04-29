В Алматы охранник ночного клуба изнасиловал девушку и ограбил парня

В Алматы охранника бара осудили за изнасилование и грабеж, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Алмалинском районном суде. На скамье подсудимых оказался 24-летний алматинец, которого обвинили в изнасиловании, соединенном с угрозой убийства; насильственном действии сексуального характера, соединенном с угрозой убийства; грабеже с применением насилия.

"Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку уголовное дело связано с половым преступлением. Подсудимому предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений по двум эпизодам", – сообщили 29 апреля в пресс-службе Алмалинского районного суда Алматы.

По первому эпизоду судом установлено, что в ночь 7 августа 2023 года подсудимый, работая охранником в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей, которая там отдыхала в ту ночь. Он предложил проводить девушку до дома.

"Зайдя в подъезд, подсудимый достал складной нож и, угрожая расправой, совершил действия сексуального характера, после чего изнасиловал", – сообщили в суде.

По второму эпизоду установлено, что подсудимый ранним утром 9 ноября 2023 года пришел в один из ночных клубов города, где перед входом увидел ссору двух молодых людей.

"Далее, подойдя к потерпевшему, нанес удар в область лица, после чего потребовал вытащить из карманов ценные вещи. Потерпевший, осознавая физическое превосходство подсудимого, достал из кармана мобильный телефон и имеющиеся наличные средства. Получив деньги, подсудимый потребовал от потерпевшего сообщить код от телефона и мобильного приложения", – рассказали в суде.

Затем он совершил перевод 10 тыс. тенге и вернул телефон потерпевшему. После чего скрылся.

"Приговором суда К. признан виновным в совершении изнасилования, грабежа, насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийства. И ему в совокупности преступлений назначено наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы", – сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

29 апреля 2024 года стало известно, что в Алматы охранника морга задержали за некрофилию.