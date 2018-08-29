Семьям погибших в Капшагае слесарей будет оказана помощь

Гибель трёх слесарей в городе Капшагай прокомментировали в акимате Алматинской области.

Акимат города Капшагай Алматинской области сообщил имена троих слесарей, погибших на канализационной насосной станции, передает корреспондент BNews.kz.

"При проведении плановых очистных работ на канализационной насосной станции, расположенной в восьмом микрорайоне, погибла аварийно-ремонтная группа, состоящая из трех человек. Это – слесарь 5-го разряда Эдуард Тюменбаев (01.01.1967 г.р.), сварщик 3-го разряда Бауыржан Алиханов (02.08.1964 г.р.) и слесарь 5-го разряда Талгат Ахметов (16.02.1965 г.р.)", - говорится в сообщении.

Печальную весть о случившейся трагедии главному инженеру ГКП "Капшагай Су арнасы" Хаджымурату Батенову сообщил водитель аварийно-ремонтной группы Ерлан Сарсенбаев. Отмечается также, что семьям погибших будет оказана необходимая в подобных случаях помощь.

"Жене и дочери Эдуарда Тюменбаева, трем дочерям и жене Бауыржана Алиханова, дочери и жене Талгата Ахметова руководство ГКП "Қапшағай Су арнасы" оказывает необходимую помощь, также будет оказана помощь в организации похорон", - пояснили в городском акимате.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время выяснением причины произошедшего занимаются специалисты, городской отдел внутренних дел Капчагая и медики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!