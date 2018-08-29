Кейт Бланшетт рассказала о трагедии рохинджа

Актриса призвала международное сообщество немедленно помочь беженцам.

Актриса и посол ООН по делам беженцев Кейт Бланшетт выступила в Совете Безопасности ООН, призвав международное сообщество предпринять немедленные действия для помощи беженцам рохинджа, передает ТАСС.

"Я участвую в этом заседании не в качестве эксперта, а как свидетель, как человек, который видел происходящее и уже не может забыть о нем", - обратилась она к членам Совета Безопасности во вторник. "Беженцев рохинджа, не имеющих гражданства, 720 тыс. Они бежали от насилия и преступлений в штате Ракхайн в Мьянме", - отметила Бланшетт.

"Лейла рассказала мне о том, как ее мужа Юсуфа забрали из их деревни и больше она о нем ничего не слышала, потом те же люди вернулись и подожгли ее дом. У нее на глазах убили дядю, из-за этого она бежала", - поделилась посол историей одной из беженок. Кроме того, Бланшетт назвала усилия Бангладеша по предоставлению убежища рохинджа величайшим жестом человечности."Но потребности рохинджа слишком велики, поэтому им нужна международная поддержка", - добавила актриса.

Сотрудники миссии ООН по сбору фактов о нарушениях прав человека в Мьянме пришли к выводу о том, представители высших военных чинов Мьянмы должны быть привлечены к суду за геноцид в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также рекомендовали СБ ООН "наложить индивидуальные санкции, включая запрет на путешествия и заморозку активов, в отношении тех, кто окажется в наибольшей степени ответственным за серьезные нарушения международного права". Помимо этого, в миссии считают необходимым наложить оружейное эмбарго на Мьянму.

25 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

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