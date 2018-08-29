В РК безработица среди молодежи сократилась до 3,9%

Хуже всего трудоустроены молодые алматинцы. Здесь уровень безработицы значительно выше - сразу 6,5%.

В Казахстане с молодежной безработицей эффективно борются: ее уровень сократился до 3,9% - это 82 тысячи молодых людей, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.





Так, согласно исследованию, уровень безработицы среди молодежи по итогам первого полугодия 2018 года составил предварительно 3,9%, за аналогичный период прошлого года - 4,1%. Сокращение безработицы молодых людей связано с ростом числа наемных работников на 3,1%, с 1,5 до 1,6 млн человек. Число самостоятельно занятых напротив сократилось на 7,9% и составило 455,6 тыс. человек (I полугод. 2017 - 494,9 тыс. чел.).

В то же время, количество рабочей силы практически не изменилось, увеличившись лишь на 0,2% год-к-году. Занятое население увеличилось на 0,4% (плюс 8,6 тыс. чел.).

Число лиц, не входящих в состав рабочей силы, сократилось на 3,5%, с 1,41 до 1,36 млн человек.

В многолетней динамике наблюдается нисходящий тренд уровня молодежной безработицы. За период 2012-2017 годов уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 28 лет сократился с 5,4% до 3,9%.

Всего в стране среди молодежи по итогам двух кварталов 2018 года без работы остается 82,4 тыс. человек - это на 4,8% меньше, чем за тот же период годом ранее - 86,6 тыс. чел.

Наибольшее количество безработных молодых людей находится в Алматы - 15,5 тыс. чел. (годом ранее - 16,3 тыс. чел.), что составляет 18,8% от всего безработного населения в возрасте 15-28 лет.

Следом идет Туркестанская область, в которой количество безработных среди молодежи составляет 8,7 тыс. чел. Замыкает тройку антилидеров Карагандинская область, в которой число молодежи без работы составляет 7,2 тыс. чел., годом ранее - 7,1 тыс. чел.

В столице число молодых людей без работы составляет 6,3 тыс. чел. (годом ранее - 6,1 тыс. чел.)

Наименьшее число безработной молодежи по-прежнему в СКО - 1,5 тыс. чел. (годом ранее- 1,3 тыс. чел.).

Самый высокий уровень безработицы среди населения от 15-28 лет сохраняется в Алматы - 6,5% (годом ранее - 6,7%), Карагандинской области - 4,9% (годом ранее - 5%) и Астане - 4,6% (годом ранее - 4,5%).



По видам деятельности наибольший интерес среди молодежи вызывает сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов. В данной отрасли трудоустроено 16,5% всей работающей молодежи, что составляет 335,6 тыс. чел.

Вторым наиболее распространенным видом деятельности является сельское, лесное и рыбное хозяйство - 276,7 тыс. чел. (удельный вес - 13,6%).

В сфере образования число работающей молодежи составляет 229,2 тыс. чел. (удельный вес - 11,2%).

В промышленности занято 221,7 тыс. молодых людей (удельный вес - 10,9%).

Замыкает ТОП-5 наиболее высоко востребованных видов деятельности среди молодежи строительство. В данной области число трудящейся молодежи составляет 149,5 тыс. чел. (удельный вес - 7,3%).

Между тем ранее finprom.kz сообщал, что безработной молодежи в Казахстане стало больше. Максимальный уровень безработицы по итогам I квартала 2018 года зафиксирован в Алматы.За год количество молодежи, испытывающей проблемы с трудоустройством, увеличилось на 4,5%, до 84 тысяч человек.

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