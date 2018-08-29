Сомнения вызвали дипломы некоторых учителей в школах Туркестанской области

Также имеются педагоги, получившие образование в Узбекистане, которые не прошли процедуру нострификации, и не имеют права обучать в РК.

Дипломы некоторых педагогов из Туркестанской области вызвали сомнения проверяющей комиссии. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства образования РК, распространенном на брифинге в СЦК, передает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в информации, в режиме видеосвязи МОН РК провел с заинтересованными госорганами и НПО совещание по вопросу выработки системных мер по недопущению случаев насилия в отношении детей, правонарушений среди детей в Туркестанской области. Наряду с этим был затронут вопрос соответствия квалификации учителей и психологов.

«На совещании обсудили работу психологических служб школ Туркестанской области. В частности, озвучено о недостаточной профессиональной компетентности работников образования. Подняты вопросы о заработной плате педагогов и о необходимости организации на центральном уровне курсов повышения квалификации педагогов, занимающихся социально-психологическим сопровождениям детей», - отмечается в релизе.

По данным ведомства, кроме того на совещании были озвучены итоги проведенного изучения документов об образовании педагогов, которое показало, что «у некоторых педагогов подлинность дипломов об образовании вызывают сомнения».

«Имеются педагоги, получившие образование в Узбекистане, которые не прошли процедуру нострификации, соответственно, они не имели права преподавать в школах страны», - отмечается пресс-службой.

Ксения Давыдова, Астана

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