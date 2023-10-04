Учителя с поддельными дипломами работали в Улытауской области

Девять педагогов с поддельными дипломами работали в образовательных учреждениях Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным "Хабар 24", эти факты выявили сотрудники Антикоррупционной службы региона.

Отмечено, что всего за 9 месяцев было зарегистрировано три уголовных и 14 административных дел в этой сфере.

Также сказано, что в преддверии Дня учителя специалисты Антикора обсудили коррупционные риски с руководителями школ и отделами Управления образования. К примеру, педагогу, принявшему подарок дороже 10 МРП, грозит штраф в размере почти 7 млн тенге.

Ответственность предусмотрена и для дарителей.

17 сентября 2023 года сообщалось, что женщина из Экибастуза использовала поддельный диплом, якобы выданный Карагандинским областным высшим сестринским колледжем по специальности "Лечебное дело", при трудоустройстве.

Стоит напомнить, что впервые в 2023 году утверждена дата празднования Дня учителя – 5 октября. На сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.