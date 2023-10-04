Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Учителя с поддельными дипломами работали в Улытауской области

Учителя с поддельными дипломами работали в Улытауской области Фото: pixabay
Девять педагогов с поддельными дипломами работали в образовательных учреждениях Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным "Хабар 24", эти факты выявили сотрудники Антикоррупционной службы региона.

Отмечено, что всего за 9 месяцев было зарегистрировано три уголовных и 14 административных дел в этой сфере.

Также сказано, что в преддверии Дня учителя специалисты Антикора обсудили коррупционные риски с руководителями школ и отделами Управления образования. К примеру, педагогу, принявшему подарок дороже 10 МРП, грозит штраф в размере почти 7 млн тенге.

Ответственность предусмотрена и для дарителей. 

17 сентября 2023 года сообщалось, что женщина из Экибастуза использовала поддельный диплом, якобы выданный Карагандинским областным высшим сестринским колледжем по специальности "Лечебное дело", при трудоустройстве.

Стоит напомнить, что впервые в 2023 году утверждена дата празднования Дня учителя – 5 октября. На сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Читайте также

Казахстанский тяжелоатлет завоевал бронзу на Азиатских играх в Ханчжоу
Казахстанский тяжелоатлет завоевал "бронзу" на Азиатских играх в Ханчжоу
стоимость бензина
Главное за день: вода для Астаны, ядовитые секты и стоимость бензина
В Алматы учеников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки кори
В Алматы учеников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки кори
Анастасия Московчук
Улытауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления