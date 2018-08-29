Байбек: До первого сентября проезжая часть Тимирязева должна быть открыта

Набрали большие объемы, теперь не справляетесь - аким.

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил ускорить ход реконструкции пешеходной и транспортной инфраструктуры города, передает zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

В ходе рабочего объезда глава мегаполиса указал подрядным организациям на низкие темпы и неудовлетворительное качество выполняемых работ при реконструкции площади Абая и строительстве линии BRT по улице Тимирязева.

Аким Алматы также проверил темпы строительства линии BRT по улице Тимирязева, подвергнув критике работу подрядной организации ТОО «Даулет Дорстрой».

«Финансирование было выделено своевременно, однако работы ведутся с отставанием от графика. Набрали большие объемы, теперь не справляетесь. Только после наших ежедневных обходов и давлением общественности были привлечены дополнительные силы. До первого сентября проезжая часть должна быть открыта», - сказал Бауыржан Байбек.

Маршрут первой фазы BRT общей протяженностью 8,7 км пролегает по Мустафина – Сулейменова – Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан. Завершается реконструкция участков на улицах Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова. Соответствующие строительные работы продолжаются на улицах Жандосова и Тимирязева.

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