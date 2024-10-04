"Газель" полыхнула открытым пламенем на проезжей части в Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
4 октября в Кокшетау загорелся автомобиль марки "Газель", сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, спасатели потушили пожар за 14 минут с момента поступления вызова.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. ДЧС рекомендует следить за соблюдением правила пожарной безопасности на автотранспорте", – заявили в департаменте.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что более 80 клиентов ресторана экстренно эвакуировали во время пожара в Таразе.
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